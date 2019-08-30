В Орле придумали, как побороть бедность

Рецепт борьбы с бедностью выписали профсоюзы.

Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области, заместитель председателя этого объединения Юрий Власов принял участие в заседании рабочей группы по разработке и реализации мер по снижению уровня бедности в нашем регионе.

Само мероприятие провел замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Кстати, официально задекларированный доход этого чиновника в 2018 году составил 2,191 миллиона рублей, или 182,5 тысячи рублей в месяц. Это примерно в 6 раз превышает среднюю зарплату по региону.

Сообщатся, что целью заседания было «определение приоритетных направлений достижения цели правительства Орловской области по уменьшению уровня бедности в два раза».

Согласно официальным данным уровень бедности в нашем регионе составляет 14 процентов. То есть чиновники планируют снизить его до 7 процентов к 2024 году. Для этого будет разработана «дорожная карта». В нее будут включены такие мероприятия как «содействие занятости малообеспеченных граждан, развитие системы заключения социальных контрактов, организация обучения и переобучения, расширение адресных мер поддержки» и другое.

Свою лепту внесли и профсоюзы. Так, областная Федерация профсоюзов предложила органам власти «более активно использовать механизмы и документы социального партнерства».

«В частности рассмотреть вопрос о принятии соглашения о минимальной заработной плате в Орловской области, установив ее размер выше федерального МРОТ и дополнить новую редакцию областного трехстороннего соглашения между региональным правительством, профсоюзами и объединением работодателей конкретными мерами по снижению уровня бедности в регионе, — пояснили в федерации. — Работа над проектами соглашения уже началась».

Кроме того, Юрий Власов напомнил чиновникам о прямой связи между увеличением зарплаты и ростом благосостояния населения. А после этого предложил включить в «дорожную карту» ежегодную индексацию зарплат.

ИА Орелград