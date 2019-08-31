МЧС проверило избирательные участки в Орловской области

31.8.2019 | 16:46 Новости, Общество

Обследование объектов провели инспекторы надзорной деятельности.

Проверка избирательных участков, которые будут задействованы в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, является процедурой обязательной. Сотрудники МЧС обследуют все помещения и проводят инструктажи с сотрудниками.

Так, одно из обследований прошло в Дмитровском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, инспекторы, прежде всего, обращают внимание на обеспеченность телефонной связью, наличие эвакуационных выходов, готовность огнетушителей и исправность состояния внутреннего и наружного водоснабжения.

«В ходе инструктажей персоналу объектов вручаются памятки по мерам пожарной безопасности, изучается порядок использования средств противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара», — пояснили в ГУ МЧС.

В памятках также содержатся номера телефонов, по которым можно сообщить о случившейся беде и получить незамедлительную помощь. Напомним, 8 сентября жителям Орловской области предстоит избрать депутата Госдумы РФ. Кроме того, в ряде районов пройдут выборы муниципального уровня.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования