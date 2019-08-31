В Орле проверили сотни «молочных» магазинов

Массовые проверки связаны со вступлением в силу новых правил продажи.

Как уже рассказывал «Орелград», с 1 июля 2019 года начали действовать новые правило торговли молочной продукцией. Продавцы обязаны размещать настоящую «молочку» и «молочку» с заменителями на разных полках. Кроме того, товары должны сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Орловской области проверено 319 торговых точек, в которых в продаже имеется молочная продукция. За выявленные нарушения в отношении виновных юридических и должностных лиц составлено 135 административных протоколов. Также выданы предписания об устранении нарушений.

Специалисты Роспотребнадзора призвали к бдительности и жителей Орловской области. Они дали ряд рекомендаций на случай, если покупатель увидел, что в магазине вся молочная продукция смешана на полках, выбор товара затруднен, а персонал не реагирует на замечания.

В частности, эксперты советуют внести свои замечания в книгу отзывов и предложений, проставить дату обращения, сделать фотографию своей записи, «молочной полки» и вывески магазина.

Кроме того, о случившемся надо сообщить в письменной, в том числе в электронном виде, или устной форме в управление Роспотребнадзора по Орловской области. Оно расположено в Орле на Наугорском шоссе, 2. Телефоны: (4862) 41-52-52 и 41-62-67.

ИА «Орелград»