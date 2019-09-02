Школу в Знаменке открыли после ремонта

Реконструкция продолжалась 10 месяцев и завершилась к новому учебному году

В поселке Знаменка Орловского района после капитального ремонта открылась школа. Церемония открытия состоялась накануне, 1 сентября, вместе с линейкой в честь Дня знаний.

Ремонт начался 1 ноября 2018 года, работами занималось АО «Жилстрой» — дочернее предприятие ПАО «Орелстрой». Специалисты заменили кровлю и окна, отремонтировали коридоры, спортзал, пищеблок, санузлы и главный вход.

Также была обновлена спортивная площадка. Теперь на ней можно заниматься баскетболом, волейболом, а зимой – хоккеем. Рядом расположились мини-футбольная площадка и комплекс снарядов.

«Строительство и ремонт образовательных учреждений выходит за рамки нашей бизнес-деятельности. Прежде всего, это социальная ответственность в нашем родном городе, нести которую мы считаем своим долгом», — сказал управляющий директор ПАО «Орелстрой» Денис Бавыкин.

В «Орелстрое» напомнили, что холдинг уделяет большое внимание социальному строительству. В микрорайонах возводятся спортивные и детские площадки, а в конце лета компания сдала скейт-парк на территории стадиона им. Ленина.

ИА «Орелград»