В Орле многодетным семьям «простили» часть налогов

Налоговый вычет получили около 2000 семей.

Текущую статистику озвучили в управлении Федеральной налоговой службы России по Орловской области. Речь идет о новом вычете, который распространяется на многодетные семьи. Они имеют право на уменьшение земельного налога по одному участку на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров.

По данным регионального управления ФНС, в текущем году таким правом воспользовались более 2000 орловских семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. Они уже получили вычет по земельному налогу.

«Сведения о вычете отражаются в налоговом уведомлении, — объяснили в УФНС. — Если у физлица имеется только один участок площадью не более шести соток и других объектов налогообложения нет, либо есть льготы, полностью освобождающие от уплаты налогов, — налоговое уведомление не направляется».

В ведомстве подчеркивают, что получить вычет можно двумя способами. В первом из них семья сама может подать заявление на предоставление льготы. Однако в большинстве случаев, как показала орловская практика 2019 года, вычет применяется на основании сведений, поступивших из органов соцзащиты населения.

ИА «Орелград»