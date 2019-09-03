В первый учебный день в Орле похищали и распивали алкоголь

Росгвардия рассказала о работе 2 сентября

Росгвардия 2 сентября пресекла две попытки кражи алкоголя, а также несколько фактов распития спиртных напитков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, воров задержали в крупных гипермаркетах в Советском и Заводском районах. Преступниками оказались мужчины 32 и 43 лет, ранее имевшие проблемы с законом. Похитители пытались пронести дорогой алкоголь мимо кассы под верхней одеждой.

«Также сотрудники Росгвардии пресекли факты распития спиртного, в том числе несовершеннолетними гражданами, в Советском и Северном районах Орла», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»