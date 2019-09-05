«Орелстрой» снизил минимум ипотечной ставки до 6,1%

Условия программы не меняются

Минимальная ключевая ставка по региональной программе «Ипотека» на квартиры «Орелстроя» в Орле снижена до 6,1%. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Напомним, летом ПАО «Орелстрой», Сбербанк и правительство Орловской области заключили соглашение по субсидированию ставки ипотечных кредитов. Часть стоимости квартир компенсировали застройщик и областной бюджет. Претендовать на льготную ставку мог почти каждый житель Орловской области.

Уже 120 орловцев получили одобрение на участие в программе, оформлено 70 кредитов. Теперь «Орелстрой» ставка снижена еще на 0,6%. Этот показатель будет действовать весь кредитный период.

«Вместе с нашим стратегическим партнёром ПАО Сбербанк мы предложили покупателям наших квартир льготную процентную ставку, что позволит ещё большему количеству орловчан обеспечить свои семьи новым комфортным жильём. Условия программы не изменились, под ипотеку с возможностью получения обновлённой ставки попадают все объекты ПАО «Орёлстрой», в любой части города Орла и Орловского района. Это квартиры со стандартной отделкой и с отделкой класса «Комфорт», в том числе с возможностью установки встроенной кухни и техники от застройщика. Мы предлагаем приобрести квартиры в микрорайонах Болховский и Зареченский, ЖК «Университетский», «Подсолнухи» и «Московский парк», -сказал Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой».

Напомним, на льготную ипотеку могут претендовать:

официально трудоустроенные орловцы;

бюджетники;

семьи, в которых хотя бы один супруг моложе 40 лет;

многодетные семьи (2 и более детей);

инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;

ветераны боевых действий;

жители аварийных домов;

родители детей, родившихся после 1 января 2018 года;

участники программы по переселению соотечественников.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (4862) 59-88-28 и 59-88-32 (правительство Орловской области), 8 800 707 00 70 (доб. 6549-1225; 6549-1226; 6549-1236 – Сбербанк), +7 (4862) 99-94-78 («Орелстрой»).

ИА «Орелград»