В Орле отчитались об отсутствии отравлений в детских лагерях

6.9.2019 | 15:44 Новости, Общество

В Орловской области подвели итоги летней оздоровительной кампании.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, минувшим летом на территории региона работало 323 учреждения различного типа, в которых отдохнуло более 25 тысяч детей и подростков. Согласно принятой методологии, выраженный оздоровительный эффект был отмечен у 94,7 процента отдохнувших детей.

«Случаи пищевых отравлений, массовых инфекционных заболеваний в организациях отдыха детей и их оздоровления не зарегистрированы, — отметили в управлении Роспотребнадзора. — С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей реализовывался комплекс мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний».

В частности, персонал пищеблоков был тщательно проверен при приеме на работу и перед началом каждой смены. Эксперты в лабораторных условиях проверяли, нет ли среди сотрудников носителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии.

Кроме того, было исследовано более 3000 проб пищевых продуктов и готовых блюд, а также свыше 900 проб питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

«По сравнению с 2018 годом отмечается снижение числа не отвечающих обязательным требованиям проб: пищевых продуктов, поставляемых в оздоровительные учреждения, по физико-химическим показателям с 0,97 до 0,2 процента, готовых блюд по калорийности и полноте вложения — с 1 до 0,3 процента, питьевой воды по микробиологическим показателям — с 1,5 до 0,4 процента», — перечислили в Роспотребнадзоре.

Все нарушители были наказаны.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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