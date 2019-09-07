В Орле детские рисунки сделают элементом пропаганды

7.9.2019 | 16:11 Культура, Новости

Орловские чиновники объявили о проведении областного творческого конкурса.

Приказ о проведении областного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» издала член правительства региона Ирина Гаврилина. Как следует из документа, конкурс будет проведен «в целях пропаганды безопасности труда, формирования подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих».

Принять в нем участие смогут дети от 7 до 15 лет, которых разделят на две возрастные группы — от 7 до 9 лет (включительно) и от 10 до 15 лет (включительно). В приказе подчеркнуто, что каждый юный участник отчуждает организатору в полном объеме исключительное право на рисунок.

То есть в дальнейшем чиновники смогут использовать рисунки по своему усмотрению «в любой форме и любым не противоречащим закону способом, который известен на момент передачи рисунка или же может возникнуть в будущем, в том числе правом использования рисунка в составе сложного объекта».

«Присылая свой рисунок, участник конкурса дает свое согласие на обнародование организатором конкурса рисунка и обязуется не препятствовать обнародовать и использовать рисунок в любом объеме и любым законным способом», — сказано в документе. В свою очередь организаторы обязуются не использовать рисунки для получения дохода.

Установлены и требования к рисункам. Они могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) без рамок и ламинирования.

Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, а их содержание должно соответствовать заданной тематике. Каждый участник вправе представить не более одной работы.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования