В Орле детские рисунки сделают элементом пропаганды

Орловские чиновники объявили о проведении областного творческого конкурса.

Приказ о проведении областного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» издала член правительства региона Ирина Гаврилина. Как следует из документа, конкурс будет проведен «в целях пропаганды безопасности труда, формирования подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих».

Принять в нем участие смогут дети от 7 до 15 лет, которых разделят на две возрастные группы — от 7 до 9 лет (включительно) и от 10 до 15 лет (включительно). В приказе подчеркнуто, что каждый юный участник отчуждает организатору в полном объеме исключительное право на рисунок.

То есть в дальнейшем чиновники смогут использовать рисунки по своему усмотрению «в любой форме и любым не противоречащим закону способом, который известен на момент передачи рисунка или же может возникнуть в будущем, в том числе правом использования рисунка в составе сложного объекта».

«Присылая свой рисунок, участник конкурса дает свое согласие на обнародование организатором конкурса рисунка и обязуется не препятствовать обнародовать и использовать рисунок в любом объеме и любым законным способом», — сказано в документе. В свою очередь организаторы обязуются не использовать рисунки для получения дохода.

Установлены и требования к рисункам. Они могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) без рамок и ламинирования.

Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, а их содержание должно соответствовать заданной тематике. Каждый участник вправе представить не более одной работы.

ИА «Орелград»