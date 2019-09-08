Пилипенко: «Постараюсь сделать все, что от меня зависит»

Лидер голосования дала первый комментарий после выборов

Кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко, которая лидирует на выборах депутата Госдумы от Орловской области, поблагодарила жителей региона за оказанную поддержку.

«Я бы хотела поблагодарить всех жителей Орловской области, которые пришли сегодня на избирательные участки. Сегодня мы выбираем свою уверенность, свое будущее. Конечно, я благодарна тем, кто оказал особую поддержку мне. Хочу уверить всех в том, что я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы жизнь в Орловской области стала намного качественнее и лучше», — сказала Пилипенко журналистам в ситуационном центре ЕР.

По данным ЦИК, после обработки 0,97% протоколов Ольга Пилипенко набирает 52,87% голосов. У ее ближайшего преследователя Ивана Дынковича (КПРФ) — 11,35%.

ИА «Орелград»