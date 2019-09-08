Пилипенко выигрывает выборы депутата Госдумы

Кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко лидирует на выборах депутата Госдумы от Орловской области, сообщается на сайте ЦИК.

После обработки 0,97% протоколов Пилипенко набирает 52,87% голосов. У ее ближайшего преследователя Ивана Дынковича (КПРФ) 11,35%. За ними идут Олег Тимохин (Партия пенсионеров, 9,68%) и Руслан Перелыгин («Справедливая Россия», 7,19%).

Голосование завершилось в 20 часов. Избирательные комиссии в ближайшее время будут подсчитывать голоса и уточнять итоги выборов, а также явку.