Пилипенко выигрывает выборы депутата Госдумы

8.9.2019 | 21:24 Важное, Новости, Политика

Кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко лидирует на выборах депутата Госдумы от Орловской области, сообщается на сайте ЦИК.

После обработки 0,97% протоколов Пилипенко набирает 52,87% голосов. У ее ближайшего преследователя Ивана Дынковича (КПРФ) 11,35%. За ними идут Олег Тимохин (Партия пенсионеров, 9,68%) и Руслан Перелыгин («Справедливая Россия», 7,19%).

Голосование завершилось в 20 часов. Избирательные комиссии в ближайшее время будут подсчитывать голоса и уточнять итоги выборов, а также явку.

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Орелград. 2019 год

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