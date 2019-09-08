Появились данные экзитполов о выборах орловского депутата Госдумы

8.9.2019 | 17:46 Новости, Политика

Мы не имеем права их публиковать, поэтому читайте итоги опроса о любимых алкогольных коктейлях жителей Орла

В одном из Telegram-каналов об орловской политике появились итоги опросов на выходе с избирательных участков, где 8 сентября голосуют за депутата Госдумы от Орловской области.

«Орелград», как и другие СМИ, не имеют права публиковать итоги экзитполов в день выборов. Поэтому вы можете ознакомиться с результатами опроса жителей Орла об алкогольных предпочтениях:

  • коктейль «Университетский» — 37%;
  • настойка красная с дыней — 23%;
  • водка «60+» — 14%;
  • коньяк «Мироновский» — 9%.

Остальные напитки не набрали более 7%. В опросе приняли участие около 6000 человек, 40% из них отказались отвечать социологам.

  • Напомним, сегодня в Орловской области выбирают нового представителя региона в Госдуме. Мандат освободился после смерти экс-директора ФСБ Николая Ковалева в апреле 2019 года.
  • По состоянию на 15 часов явка на выборах депутата Госдумы от Орловской области составила 29,85%.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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