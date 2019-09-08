Появились данные экзитполов о выборах орловского депутата Госдумы

Мы не имеем права их публиковать, поэтому читайте итоги опроса о любимых алкогольных коктейлях жителей Орла

В одном из Telegram-каналов об орловской политике появились итоги опросов на выходе с избирательных участков, где 8 сентября голосуют за депутата Госдумы от Орловской области.

«Орелград», как и другие СМИ, не имеют права публиковать итоги экзитполов в день выборов. Поэтому вы можете ознакомиться с результатами опроса жителей Орла об алкогольных предпочтениях:

коктейль «Университетский» — 37%;

настойка красная с дыней — 23%;

водка «60+» — 14%;

коньяк «Мироновский» — 9%.

Остальные напитки не набрали более 7%. В опросе приняли участие около 6000 человек, 40% из них отказались отвечать социологам.

Напомним, сегодня в Орловской области выбирают нового представителя региона в Госдуме. Мандат освободился после смерти экс-директора ФСБ Николая Ковалева в апреле 2019 года.

По состоянию на 15 часов явка на выборах депутата Госдумы от Орловской области составила 29,85%.

ИА «Орелград»