Орловских первоклашек ждет непростое испытание

В регионе пройдет исследование уровня готовности к обучению в школе

Первоклассники Орловской области примут участие в региональном исследовании уровня готовности к обучению в школе. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Исследование пройдет с 11 по 20 сентября 2019 года.

В его рамках учащиеся первых классов пройдут тестирование. Кроме того, организаторы заготовили анкетирование – оно предназначено для учителей и родителей первоклассников.

Как пояснили в Центре, основных целей две. Во-первых, организаторы планируют получить объективную оценку уровня готовности каждого первоклассника к обучению в школе. Во-вторых, им предстоит «проанализировать факторы, влияющие на успешность вхождения ребенка в школьное обучение и особенности протекания адаптационного процесса».

Считается, что результаты исследования помогут и родителям, и учителям. Первые получат точную информацию о том, как именно и в чем им следует поддержать своих детей в начале их школьной жизни.

Преподаватели же увидят особенности каждого ученика, что поможет ими подобрать «индивидуальную стратегию обучения и взаимодействия, которая будет способствовать успешному обучению ребенка в школе».

ИА «Орелград»