В Орле придумали, как решить главные проблемы молодежи

Власти выделят 4,5 миллиона рублей для решения проблем.

Мэрия утвердила ведомственную целевую программу «Молодежь города Орла» на 2020-2022 годы. Она придет на смену аналогичной программе, действие которой заканчивается в текущем году. Объем финансирования составит 4,5 миллиона рублей – ежегодно власти будут выделять из муниципального бюджета по 1,5 миллиона рублей на ее реализацию.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны помочь в решении главных проблем орловской молодежи. Последние перечислены в паспорте документа. Так, ключевыми проблемами авторы считают недостаточный интерес молодежи к участию в общественно-политической жизни общества, несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям города, рост преступности и экстремистских настроений в молодежной среде, низкий уровень подготовленности молодежных общественных лидеров, ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень распространенности вредных привычек и асоциального поведения в молодежной среде и другое.

«От того, насколько интегрированы молодые люди в общественно-политическую жизнь общества, от их уверенности в завтрашнем дне, профессиональной состоятельности и активности зависит успешное развитие города, — говорится в паспорте программы. — В условиях глобализации молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений».

Однако там же говорится, что высокий уровень безработицы и духовная деградация становятся основными факторами распространения таких социальных явлений как преступность, наркомания, алкоголизм, иждивенчество и другое.

Подавляющее большинство насильственных преступлений экстремистской направленности совершается группами молодежи и несовершеннолетними подростками.

«Без профилактики деструктивного поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма, преодоления негативных стереотипов у молодых людей могут формироваться асоциальные поведенческие тенденции, — следует из документа. — Это может привести не только к напряженной социальной, в том числе криминогенной, ситуации в городе, но, также, замедлить его экономическое развитие».

По мнению властей, применение программно-целевого метода даст возможность оптимизировать действия разных ведомств, что позволит создать единую систему работы с молодежью и сделать услуги для нее комплексными, «объединяющими усилия различных органов исполнительной власти».

ИА «Орелград»