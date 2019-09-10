На трех орловских участках итоги голосования признали недействительными

Облизбирком официально объявил о принятых «жестких мерах».

Напомним, 8 сентября жители Орловской области выбирали депутата Государственной Думы РФ. В день голосования в Сети появилась информация о нарушениях, в частности, о так называемых вбросах бюллетеней. Эти данные не остались без внимания.

«В связи с нарушениями избирательного законодательства, которые не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, на 3 избирательных участках итоги голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145 признаны недействительными», — говорится в официальном сообщении облизбиркома.

Как уже рассказывал «Орелград», решение об отмене итогов выборов в Орловской области поддержала и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Так, об инциденте на участке №302 в Залегощенском районе рассказал кандидат от КПРФ Иван Дынкович. По его словам, женщина положила несколько бюллетеней в урну для голосования. За кадром был слышен голос: «Ты хоть пачку не суй, на камерах все видно».

На участке №722 в Хотынце женщина около минуты вбрасывала бюллетени в урну. Ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Еще об одном случае вброса бюллетеней на УИК №723 в Хотынце сообщил кандидат от «Справедливой России» Руслан Перелыгин. Он заметил рулон бюллетеней, лежащих в урне, и написал жалобу.

На сайте областного правительства по этому поводу сообщается следующее: «…осуществлялся мониторинг размещенных на различных ресурсах в сети Интернет сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Избиркомы своевременно и жестко реагировали на все сообщения о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства и оперативно принимали решения вплоть до отмены итогов голосования на тех избирательных участках, где эти нарушения подтверждались».

Напомним, по предварительным итогам голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы наибольшее число голосов получила представитель «Единой России» ректор Орловского государственного университета имени Тургенева Ольга Пилипенко. За нее проголосовали 53,62 процента избирателей.

Далее расположились Иван Дынкович (КПРФ), набравший 15,97 процента голосов, Олег Тимохин («Партия пенсионеров») — 8,17, Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») — 5,9, Роман Неверов (ЛДПР), — 4,54 Валерий Чудо («Яблоко») — 3,59, Михаил Орлов («Коммунисты России») — 3,5 и Сергей Кузнецов («Родина») -1,86 процента.

ИА «Орелград»