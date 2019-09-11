Двое пострадали в столкновении «Оки» и «Пежо» в Орле

ДТП случилось возле «Линии» на Васильевской улице

В Орле столкнулись автомобили «Ока» и «Пежо», пострадали два человека, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Авария случилась сегодня, 11 сентября, примерно в 12:15 на перекрестке улицы Васильевской и Карачевского шоссе. Судя по снимкам с места происшествия, иномарка ударила малолитражке в правый бок, смяв ей корпус. Люди в «Оке» оказались зажаты, их вызволяла техногенная группа спасателей.

«В результате ДТП пострадали два человека, оба находились в «Оке». Госпитализированы в Орловскую областную клиническую больницу», — сказал собеседник агентства.

ИА «Орелград»