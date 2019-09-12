Орловские чиновники пустят с молотка детдом

Открытый аукцион пройдет в электронной форме.

Соответствующее распоряжение издало правительство Орловской области. Продажа государственного имущества должна пройти в рамках регионального плана приватизации на 2018-2020 годы. Это будет электронный аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.

Впрочем, начальную цену установили сами власти. Она была рассчитана на основании отчета об оценке рыночной стоимости, которую провел независимый эксперт. Вся выручка должна поступить в бюджет региона.

Всего на аукцион будет выставлено пять лотов. Среди них выделяется детский дом, расположенный в поселке Колпна на улице Чкалова. Продать его планируется вместе с земельным участком площадью 2719 квадратных метров. Начальная цена этого объекта составит 5,984 миллиона рублей.

Напомним, областные власти и раньше пытались продать этот детдом, но покупателей на него не нашлось. Как и в прошлый раз, вместе с детдомом на торги выставят зеркало, которое, судя по документации, находится в этом же здании. Цена этого лота – 5 533 рубля.

Также чиновники планируют пустить с молотка гараж в поселке Шаблыкино стоимостью чуть более 56 тысяч рублей, нежилое помещение на улице Комсомольской в Орле стоимостью 983,5 тысячи рублей и хозяйство по выращиванию женьшеня и лекарственных трав. Последнее находится в селе Алисово Хотынецкого района. Его начальная цена составит 934 тысячи рублей.

ИА «Орелград»