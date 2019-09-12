В Орле не простили гаишника, избившего мужчину на дороге

Вступил в законную силу обвинительный приговор по нашумевшему делу.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, завершилось рассмотрение нашумевшего уголовного дела, возбужденного в 2017 году в отношении теперь уже бывшего инспектора ГИБДД.

Как установили следствие и суд, 14 октября 2017 года он совершил действия, явно выходящие за пределы полномочий. Внимание инспектора привлек автомобиль, стоявший на обочине. Рядом с машиной стояли два человека – водитель и пассажир.

В суде они пояснили, что автомобиль сломался, и они вышли, чтобы его починить. К ним подошел инспектор и потребовал проехать с ним отдел полиции для проверки документов.

Получив отказ, он толкнул одного из мужчин в плечо, затем заломил ему руку и повел к своему служебному автомобилю. Второй мужчина просил отпустить его товарища, за что получил от инспектора сильный удар ногой в живот.

В результате полицейский все-таки усадил водителя в свою машину и увез его в отдел полиции. Второй потерпевший остался на дороге. От удара ногой он почувствовал сильную боль.

Ему пришлось забраться в салон, где он пролежал на заднем сиденье до утра следующего дня. Проснулся потерпевший от сильной боли. Он сумел добраться до ближайшего дома, откуда вызвал такси и доехал до больницы. Медики срочно его госпитализировали с подозрением на разрыв внутренних органов.

Районный суд признал экс-полицейского виновным в превышении должностных полномочий и наказал лишением свободы сроком на 4 года. Отбывать наказание осужденный должен в исправительной колонии общего режима.

С приговором экс-инспектор не согласился. Защита обжаловала вердикт в апелляционной инстанции и просила оправдать своего подзащитного «ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и существенного нарушения уголовно-процессуального закона».

Однако судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда пришла к тому же выводу, что и районный суд, и оставила приговор без изменения. Теперь он вступил в законную силу.

ИА «Орелград»