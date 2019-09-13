В Орле рассказали, как давят на бизнес

Проверки заменили контрольно-надзорными мероприятиями.

Как сообщили в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, тема административного давления на бизнес была обсуждена в стенах областной администрации. Напомним, уже несколько лет в нашей стране закон защищает малый и средний бизнес от большого количества плановых проверок.

Однако практика показывает, что контролирующие органы нашли способы обойти эту норму. Например, вместо проверок они проводят контрольно-надзорные мероприятия. Названия разные, а суть одна. Больше стало и внеплановых проверок.

Впрочем, на совещании было отмечено, что по итогам 2018 года Орловская область вошла в ТОП-20 регионов-лидеров по «уровню совершенствования контрольно-надзорной деятельности в рамках реализации целевой модели». А по итогам первого полугодия 2019 года наша область заняла первое место в этом рейтинге.

«Кроме того, Орловская область заняла 18-е место в Российской Федерации по Индексу административного давления, который составлен на основе данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Министерства экономического развития РФ, а также данных статистики по регионам», — сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Положительным фактором было признано общее снижение количества наложенных на бизнес штрафов. Теперь нарушителей чаще наказывают предупреждениями.

«В отличие от ситуации с региональным контролем, показатели по видам федерального контроля (надзора), осуществляемого на территории области, в большинстве случаев вызывают озабоченность, — добавили в аппарате бизнес-омбудсмена. — Также следует отметить, что и обращения в аппарат уполномоченного от субъектов бизнеса по вопросам административного давления поступают на действия (решения) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти».

ИА «Орелград»