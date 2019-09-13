В Орле систему микрофинансирования наполнят бюджетными деньгами

Казенные средства будут направлены на поддержку малого бизнеса.

Правительство Орловской области утвердило подпрограмму поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Она возьмет старт в 2020 году. Ее действие предусмотрено по 2025 год. Ожидается, что за это время финансовую поддержку в регионе получат более 16,8 тысячи так называемых субъектов МСП.

В частности, документ предусматривает развитие системы микрофинансирования. Не стоит путать ее с частными компаниями, выдающими населению небольшие срочные займы. Речь идет о некоммерческих фондах, созданных при участии региональных властей. Они на льготных условиях кредитуют малый и средний бизнес, причем в этом процессе участвуют бюджетные финансы.

Подпрограмма предусматривает капитализацию микрофинансовых организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет областной департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.Также планируется развитие системы гарантий и поручительств. Это сопутствующее направление. Так, предусматривается пополнение фондов «организаций инфраструктуры поддержки МСП» за счет бюджетных средств.

Кстати, объем финансирования за пять лет составит около 852,9 миллиона рублей. Более 363 миллионов поступит из федерального бюджета, свыше 51 миллиона выделит Орловская область. Внебюджетные источники должны привнести еще 438 миллионов рублей.

По прогнозам. За время реализации подпрограммы в Орловской области индивидуальные предприниматели и представители МСП создадут не менее 2542 новых рабочих мест, а их совокупный оборот в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года вырастет на 6,5 процента.

ИА «Орелград»