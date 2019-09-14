В Орле дома проверят на безопасность

В городе пройдет традиционная профилактическая акция.
Глава администрации Орла Александр Муромский утвердил план мероприятий профилактической акции «Безопасное жилье». Она проводится ежегодно в преддверии зимы. В этом году акция стартует 23 сентября и продлится по 25 октября.
В частности, она предусматривает размещение памяток в местах массового пребывания граждан, в основном в общественном транспорте и торговых центрах. Кроме того, специалисты проведут совещания по правилам пожарной безопасности с председателями домовых и уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов.
Глава города предписал провести во время акции комплексные проверки домов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Также будет проверены объекты жизнеобеспечения, котельные и теплогенерирующие установки, места хранения топлива.
Особое внимание уделят техническому состоянию пожарных гидрантов и дворам. В Орле проверят, везде ли обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к многоквартирным жилым домам и источникам водоснабжения.
Будет проведен и инструктаж населения. Для этого власти намерены привлечь членов добровольных пожарных дружин. Горожанам напомнят о запрете использования самодельных электронагревательных приборов и открытого огня в помещениях.
Кроме того, специалисты посетят граждан из «группы риска», то есть многодетные семьи, пожилых одиноких людей и тех, кто злоупотребляет алкоголем. Посетят они и дома, в которых подача коммунальных ресурсов отключена из-за долгов.
Постановление мэрии предусматривает и оказание адресной помощи гражданам для «приведения в пожаробезопасное состояние домов (жилых помещений), находящихся в неудовлетворительном состоянии».
Планируется также проведение профилактических рейдов по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с «разъяснением основных мер, направленных на обеспечение комплексной безопасности».
ИА «Орелград»