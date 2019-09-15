В Орле полностью платить налог на имущество будут не все

В Орловской области продлили преференции для бизнеса.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел законопроект о продлении действия льготы по налогу на имущество организаций в виде понижения налоговой ставки до 1,1 процента.

Эта преференция продлена до 31 декабря 2022 года для организаций, осуществляющих производство строительной керамики, до 31 декабря 2020 года — для водоснабжающих организаций и организаций государственной системы здравоохранения, специализирующихся на оказании санаторно-курортного лечения.

Кроме того, законопроектом было предложено оптимизировать структуру налоговых преференций по налогу на имущество организаций и отменить льготы, получателями которых являются организации, финансируемые из консолидированного бюджета Орловской области.

«Это позволит повысить собственные доходы областного бюджета и выполнить соглашение с Министерством финансов Российской Федерации в части увеличения собственных доходов, — говорится в пояснительной записке. — Отмененные при этом льготы в сумме около 354 миллиона рублей будут заменены на субсидии. Указанная оптимизация будет стимулировать организации к более эффективному использованию имеющегося имущества».

Правительство региона заверило депутатов в том, что высвобожденные средства все предприятия-льготники реинвестируют в развитие собственной производственной базы.

Например, 7,2 миллиарда рублей планируется вложить в создание имущественно-производственного комплекса, состоящего из линий по выпуску керамического гранита и сантехнических изделий.

Ожидаемый рост среднесписочной численности работников в сфере производства строительной керамики составит 25 процентов.

ИА «Орелград»