Область не взяла на себя вину за несостоявшееся закрытие школ

По мнению правительства, виноваты чиновники на местах.

О результатах «основных мероприятий по реорганизации и оптимизации» орловских школ за период с 2017 по 2019 год и о дальнейших планах на заседании облсовета рассказала член правительства Орловской области, руководитель департамента образования Татьяна Крымова.

По ее словам, с 2017 года процедуру реорганизации прошли 29 образовательных организаций. В этом году в новый учебный год вступили 363 школы, из них 115 являются малокомплектными — в них обучается 4 171 школьник.

«Докладчик отметила, что реорганизация образовательных организаций не допускается без учета мнения жителей, а также без процедуры проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, — сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов. — Причинами проведения оптимизации образовательных организаций Татьяна Крымова назвала: снижение или отсутствие численности обучающихся, необходимость повышения качества образования, улучшение материально-технической базы, а также сокращение неэффективных расходов в сфере образования».

Также она отметила, что департамент образования Орловской области, как учредитель, дал свое согласие на оптимизацию общеобразовательных школ в Покровском районе, но при условии выполнения муниципальным образованием требований законодательства. Так как обязательства со стороны района не были исполнены в полном объеме, школы продолжили работу.

Напомним, что попытка закрыть сельские школы в Покровском районе завершилась провалом. Сделать это запретил суд, куда с иском обратился прокурор района. Самой нашумевшей стала история с планировавшимся закрытием Топковской основной общеобразовательной школы.

Ее хотели ликвидировать, а учеников перевести в Грачевскую основную общеобразовательную школу. В ходе прокурорской проверки было установлено, что местные чиновники приняли постановление о ликвидации школы, но не позаботились о безопасной доставке учеников в другую школу.

Маршрут движения школьного автобуса по автодороге с. Топки – с. Смирные – д. Грачевка был признан небезопасным и не отвечающим требованиям законодательства. В результате суд признал незаконным положительное заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о ликвидации школы и принятое на основании него постановление главы администрации Покровского района.

Областные чиновники фактически открестились от произошедшего, по сути, свалив всю вину на чиновников районного уровня. Кстати, зампред облсовета Олег Кошелев отметил, что школьные маршруты попадают в перечень ремонтируемых дорог лишь по остаточному принципу, хотя их следует ремонтировать в первоочередном порядке.

ИА «Орелград»