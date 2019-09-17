Музалевский пришел на прямой эфир к «Гражданам Орла». Онлайн

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Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский примет участие в первом выпуске программы «Проверка паспортов» общественного движения «Граждане Орла».

«Это встречи и диалоги про общественную жизнь, про политику, про искусство, про культуру, про науку, про спорт, про предпринимательство, про нашу жизнь, про будущее нашего города», — описал тематику передач координатор движения и ведущий программы Вадим Невров.

Он добавил, что название «Проверка паспортов» совпадает с идеей передачи — пообщаться, чтобы лучше понять собеседника и показать его глубже, чем кажется на первый взгляд.

ИА «Орелград»