Музалевский пришел на прямой эфир к «Гражданам Орла». Онлайн

17.9.2019 | 17:57 Важное, Новости, Политика

Прямой эфир начался

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский примет участие в первом выпуске программы «Проверка паспортов» общественного движения «Граждане Орла».

«Это встречи и диалоги про общественную жизнь, про политику, про искусство, про культуру, про науку, про спорт, про предпринимательство, про нашу жизнь, про будущее нашего города», — описал тематику передач координатор движения и ведущий программы Вадим Невров.

Он добавил, что название «Проверка паспортов» совпадает с идеей передачи — пообщаться, чтобы лучше понять собеседника и показать его глубже, чем кажется на первый взгляд.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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