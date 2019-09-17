Суд оставил Блохина на рабочем месте

Фемида считает, что чиновник никак не может повлиять на расследование уголовного дела в отношении него

Несколько минут назад закончилось рассмотрение апелляции по иску прокурора. Надзорный орган считает, что глава департамента строительства и ЖКХ Орловской области Денис Блохин должен быть отстранен от своей должности на время расследования уголовного дела.

Однако Орловский областной суд оставил прежнее решение в силе.

Дениса Блохина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, Блохин совершил преступление, будучи главой КУ ОО «Орелгосзаказчик». Он подписал документы о приемке работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина, хотя подрядчик не доделал их. Благодаря чиновнику фирма получила оплату в полном объеме.

В суде первой инстанции Следственный комитет заявил, что, оставаясь на работе, Блохин может оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Прокурор поддержал ходатайство СК, добавив, что один из свидетелей изменил показания на очной ставке с членом правительства.

Защита Блохина заявила, что сейчас он не является директором «Орелгосзаказчика» и не может давить ни на сотрудников предприятия, ни на своего преемника Сергея Волкова.

ИА «Орелград»