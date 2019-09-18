Чиновники объяснили, зачем в Орле создается жилищное МКУ

Новое учреждение будет отвечать за муниципальные квартиры.

Как уже рассказывал «Орелград», власти Орла задумали создание нового муниципального казенного учреждение. Чиновники пояснили, что оно будет заниматься проблемами жилищного фонда. Так, по словам первого замглавы администрации города Олега Минкина, в новом МКУ будут собраны функции по учету, инвентаризации и содержанию муниципального имущества.

Он отметил, что сейчас эти функции распределены между несколькими управлениями. Это затрудняет работу, в результате многие муниципальные квартиры остаются без ремонта, в них годами никто не живет. А городские аудиторы не раз выявляли квартиры, которые вообще не состояли на учете.

В мэрии пояснили, что в объединенное МКУ, вероятно, перейдет часть сотрудников «Управления коммунального хозяйства», «Управления капитального строительства» и городской администрации.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, накануне мэр Орла Василий Новиков лично проинспектировал некоторые муниципальные квартиры. Он отметил, что в областной столице насчитывается более 9 тысяч муниципальных квартир общей площадью 424 040, 68 кв. м.

За 9 месяцев 2019 года нанимателям, которые проживают в этом жилье по договорам социального найма, была начислена плата в размере 16,862 миллиона рублей. В городскую казну поступило 14,951 миллиона. В целом недоимка по оплате за наем по состоянию на 1 сентября превысила 21 млн рублей и по сравнению с начало года увеличилась на 1,872 млн.

«Мы видим устойчивую тенденцию к увеличению задолженности: с 1,2 млн рублей по состоянию на 1 января 2015 года до 21 млн рублей на 1 сентября 2019 года, или в 17,6 раза, — заявил Василий Новиков. — Считаю, что УКХ не принимает действенных мер для сокращения этой задолженности. Кроме того, вызывает множество нареканий и состояние муниципального жилищного фонда. Необходимо провести инвентаризацию всего муниципального фонда, в том числе и свободного от проживания. Навести там порядок, подготовить сметную документацию и изыскивать финансовые средства».

ИА «Орелград»