Орловские чиновники займутся саморазвитием за бюджетные деньги

18.9.2019 | 14:25 Новости, Политика

Правительство создало спецпрограмму для служащих региона.

Правительство Орловской области утвердило программу, в состав которой входит подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы». Объем ее финансирования сравнительно невелик. С 2020 по 2025 годы на ее реализацию планируется выделить чуть более 816 тысяч рублей. Средства поступят из областного бюджета.

Целью подпрограммы является «создание единых и целостных современных систем государственной гражданской и муниципальной службы… ориентированных на приоритеты развития Орловской области с учетом интересов населения».

Так, бюджетные средства должны помочь некоему внедрению правовых и организационных механизмов взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы, усовершенствованию кадрового обеспечения процессов государственного и муниципального управления, а также повышению профессионального уровня чиновников.

Подпрограмма также предусматривает увеличение доли государственных гражданских служащих Орловской области, повысивших профессиональный уровень посредством саморазвития. Кроме того, она предполагает рост доли должностей государственной гражданской службы Орловской области, замещенных по конкурсу и на основе назначения из кадрового резерва.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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