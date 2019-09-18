В Орле арестовали мужчину, убившего соперника гвоздем

Напомним, он погубил одного человека и ранил другого

Суд в Орле арестовал ранее судимого 31-летнего мужчину, который в ходе потасовки убил соперника гвоздем. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел 15 сентября возле «Пятерочки» на Выгонке. Мужчина поссорился с компанией, которая сидела возле магазина, и ранил двух человек строительным гвоздем. Один из них зашел в супермаркет и умер возле касс. Второй госпитализирован и проходит лечение.

В СК заявили, что следствие по делу продолжается.

«Допрошены непосредственные очевидцы произошедшего и иные лица. Для выяснения всех обстоятельств совершенных преступлений назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия», — указано в пресс-релизе.

ИА «Орелград»