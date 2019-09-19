Артур Шлейхер назвал свои уголовные дела «политическими»

Сегодня герой целого ряда публикаций в СМИ собрал пресс-конференцию и расставил точки над i

Артур Шлейхер известен орловской общественности как Артур Саркисов — директор компании ВСУ-321. Недавно он взял фамилию своей матери, и его сразу обвинили в том, что он пытается скрыться от следствия. Его компания работала субподрядчиком на стадионе Ленина, строила новый корпус перинатального центра и вела еще несколько менее важных объектов в регионе.

Сейчас ВСУ-321 ушла в банкротство, так как только на стадионе Ленина генподрядчик не выплатил за работы десятки миллионов рублей. Однако не это стало причиной для пресс-конференции, а, как говорит сам Шлейхер-Саркисов, «развернутая компания по дискредитации его персоны».

В СМИ прошла информация о неких хищениях, сделанных им на «Титанике», также журналисты обвиняли Шлейхера в попытке скрыться от следствия путем смены фамилии, хищениях на стадионе Ленина.

Последнее, по мнению Артура, вообще бред, так как паспорт на новую фамилию ему выдавало УМВД, и сотрудники полиции прекрасно знали и старую, и новую его фамилию. А на «Титанике» он никогда не был и не работал. Смену фамилии он назвал внутрисемейной и личной информацией, лишь уточнив, что это фамилия его матери.

Сегодня бизнесмен сообщил собравшимся журналистам, а пришли туда даже те, кто, по мнению Шлейхера, его оболгал, что все уголовные дела против него были закрыты в июле. По его словам, он безвылазно почти год сидел в ФСБ и МВД, где с ним беседовали следователи. Они пришли к выводу, что он не причастен к преступлениям.

Артур Шлейхер в ответе на вопрос одного из журналистов сообщил, что его уголовные дела часто называют политическими, и он с этим согласен. Якобы накануне очередного выборного цикла кому-то, чью фамилию он не называет, выгодно обвинить его во всех провалах и связать с фамилией бывшего губернатора Вадима Потомского. Из его слов можно сделать вывод, что он просто стал удобной персоной для получения политических очков.

Мы предлагаем читателям самим сделать вывод о персоне Артура Шлейхера, просто посмотрев интервью с ним в новом проекте журналиста Владимира Панфилова, который задал ему прямые вопросы и получил на них ответы.

ИА «Орелград»