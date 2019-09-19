В администрации Орла сокращение штатов привело к росту числа работников

19.9.2019 | 17:16 Новости, Политика

Казус в действиях чиновников выявил областной суд.

Орловский областной суд рассмотрел дело о восстановлении на работе. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подал бывший старший контроллер муниципального казенного учреждения «Служба технического обеспечения администрации г. Орла». Он посчитал, что его уволили незаконно, потребовал восстановления, выплаты неполученной зарплаты, а также компенсации морального вреда.

Было установлено, что мужчину уведомили о предстоящем увольнении в декабре 2018 года. Ему пояснили, что его должность сокращается. В январе 2019 года он был уволен на основании приказа в связи с сокращением штата работников.

«Однако сокращение штата не произошло, поскольку 16 февраля 2019 года на работу был принят новый сотрудник — контролер, и штат увеличился с шести до семи контролеров», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Областная судебная коллегия по гражданским делам, как ранее и суд первой инстанции, пришла к выводу, что фактического сокращения штата при увольнении истца не произошло. Ведь после его увольнения штат контролеров не уменьшился, а увеличился на одну единицу.

В связи с этим исковые требования были удовлетворены частично. Суд признал увольнение контроллера незаконным и восстановил его на работе. С МКУ «Служба технического обеспечения администрации г. Орла» в его пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в сумме 25 тысяч рублей.

Ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляции, но проиграл.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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