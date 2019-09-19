В Орле вспомнили о якобы несуществующем зарплатном долге «Дормаша»

Долг существует и превышает 16 млн рублей, считают профсоюзы.

В Орле состоялось заседание трехсторонней комиссия. В нем приняли участие чиновники мэрии, представители работодателей и профсоюзов. Один из вопросов повестки дня касался задолженности по заработной плате в Орле.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области, доклад представил сотрудник финансово-экономического управления администрации города Александр Степанов. Согласно озвученным данным, просроченная задолженность по зарплате в областной столице составляет всего 150 тысяч рублей – своим пяти работникам задолжал ПК «Молос».

Однако замглавы Федерации профсоюзов Юрий Власов напомнил о долге завода «Дормаш», «который нигде в официальных данных уже не фигурирует». По мнению профсоюзов, это предприятие все еще остается должно 16,3 миллиона рублей 448 своим бывшим работникам.

«Комиссия рекомендовала работодателям не допускать задолженности по зарплате, а профсоюзной стороне продолжать вести общественный контроль за соблюдением трудового законодательства», — сообщили в Федерации.

Кроме того, комиссия обсудила нюансы заключения очередного трехлетнего соглашения. Напомним, подписи под этим документом ставят представители городской администрации, областной Федерации профсоюзов и объединения работодателей.

Срок действия нынешнего соглашения истекает в этом году. Как сообщили в Федерации профсоюзов, в проекте нового документа сохранены все достигнутые ранее договоренности.

Также вводятся оценочные показатели работы и ряд новых положений, связанных с обязательствами сторон в отношении людей предпенсионного возраста.

ИА «Орелград»