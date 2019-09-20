В Орле появились необычные мошенники

Аферисты представляются высокопоставленными сотрудниками Роспотребнадзора.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области выступило с официальным предупреждением.

Оно сообщило о появлении в нашем регионе необычных и довольно наглых мошенников. По данным ведомства, аферисты используют имя руководителя регуправления Роспотребнадзора, а иногда представляются сотрудниками отдела юридического обеспечения этого же ведомства.

«В последнее время индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам стали поступать телефонные звонки от неизвестных лиц с номеров 8-967-222-30-30 и 8-905-500-00-54 с предложением совершить покупку пакета нормативно-правовых актов с целью проведения проверки с минимальными санкциями, — говорится в сообщении ведомства. — К подобным действиям неустановленных лиц управление Роспотребнадзора по Орловской области отношения не имеет».

Специалисты, настоящие, а не мнимые, также информируют, что подобные обращения являются «лжепросьбами». Управление Роспотребнадзора призывает жителей Орловской области сообщать о подобных случаях по телефону (4862) 41-51-97, на свой электронный адрес uprav@57.rospotrebnadzor.ru или письменно по адресу: 302040, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а.

Кстати, сведения о зарегистрированных фактах мошенничества уже переданы в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»