В Орле завели шесть уголовных дел после ремонта дворов

Дела были заведены по материалам прокурорских проверок.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, нарушения были выявлены в ходе надзора за законностью расходования бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

Одним из них является «Жилье и городская среда», в рамках которого из федерального центра регионам направляются средства на формирование благоприятной городской среды. Прежде всего, средства тратят на ремонт дворовых территорий.

Действует такая программа и в Орле. Прокуратура проверила ее исполнение во всех четырех районах областной столицы, а также в городе Мценске. В результате были выявлены факты приемки МКУ «УКХ г. Орла» некачественно выполненных работ по ремонту дворовых территорий.

По мнению надзорного ведомства, это привело к необоснованному расходованию бюджетных средств, выделенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«По фактам выявленных нарушений в органы предварительного расследования в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы прокурорских проверок, по результатам рассмотрения которых возбуждено 6 уголовных дел», — сообщили в прокуратуре Орловской области.

Также сообщается, что в целом по результатам проверок соблюдения законности при реализации приоритетных национальных проектов прокурорами в этом году было выявлено более 80 нарушений.

ИА «Орелград»