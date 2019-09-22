УК потребовали от мэрии Орла дополнительную плату за ЖКХ

Мэрия начала проигрывать суды из-за неустановленных в квартирах счетчиков.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел уже несколько схожих дел, связанных с взысканием с администрации Орла недоплаченных средств за услуги ЖКХ. Речь идет о муниципальных квартирах, в которых проживают наниматели по договорам социального найма и в которых до сих пор не установлены приборы учета.

Закон разрешает поставщикам услуг применять повышающий коэффициент в случае, если квартира не оборудована счетчиками. Муниципалитет не позаботился об установке приборов учета, за что теперь буквально расплачивается. Уже несколько УК подали в суд и выиграли процессы у мэрии.

Например, на днях компания «ЖЭУ №2» выиграла дело о взыскании с мэрии задолженности по оплате повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг за период с октября 2017 года по март 2019-го. Всего компания отсудила 398,5 тысячи рублей.

Представители ответчика в заседание не явились, но прислали отзыв, в котором не признали требования УК. Из этого документа следует, что «в бюджете города ассигнования на оплату коммунальных услуг, полученных потребителями — нанимателями жилых помещений, не предусмотрены, а оплата коммунальных услуг в муниципальных жилых помещениях по договорам социального найма производится нанимателями жилых помещений».

Кроме того, чиновники указали, что бюджет муниципального образования на 2016-2018 годы был сформирован с предельным дефицитом, поэтому изыскать дополнительные источники на финансирование оплаты сумм повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг не представляется возможным.

Однако суд пришел к выводу, что платить должен собственник, то есть муниципалитет. А где он возьмет деньги, это уже, как говорится, его проблемы.

Кстати, аналогичное дело двумя днями ранее у администрации Орла выиграла компания «ЖЭУ №17». Она отсудила 348,4 тысячи рублей — задолженность по оплате суммы повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг за период с октября 2017 года по март 2019 года.

ИА «Орелград»