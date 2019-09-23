В Кривцово-Плоте при пожаре погиб мужчина

Трагедия могла случиться из-за короткого замыкания

В Орловской области при пожаре погиб 49-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Трагедия случилась в селе Кривцово-Плота Должанского района. Накануне, 22 сентября, в 10:11 МЧС получило вызов о возгорании жилого дома. Спасатели зашли внутрь и обнаружили труп мужчины.

«В результате пожара пристройка выгорела изнутри на площади двенадцать квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади. В доме выгорела кровля по всей площади. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки», — указано в сводке.

ИА «Орелград»