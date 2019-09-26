Официальный долг по зарплате в Орле снизился до минимума

26.9.2019 | 12:38 Новости, Экономика

Задолженность перед работниками составляет всего 150 тысяч рублей.

В Орловской области (по данным, полученным от организаций, кроме малого бизнеса) суммарный долг по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 сентября 2019 года составил 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Орелстат.

По ведениям ведомства, вся текущая задолженность приходится на обрабатывающие производства, вернее, даже на одну организацию. По сложившейся традиции, на 1 сентября 2019 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило.

Напомним, неделей ранее замглавы Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов сообщил о долге завода «Дормаш», «который нигде в официальных данных уже не фигурирует». По его мнению, это предприятие все еще остается должно 16,3 миллиона рублей 448 своим бывшим работникам.

Что касается уровня зарплаты в Орловской области, то по данным за июль она составила 29 335 рублей. По сравнению с июнем 2019 года показатель уменьшился на 6,5 процента, но по сравнению с июлем 2018 года вырос на 7,6 процента.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле текущего года увеличилась по сравнению с июлем 2018 года на 2,7 процента», — отмечает Орелстат.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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