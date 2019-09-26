Орловские сладости оценили на крупной выставке в Москве

Мероприятие World Food Moscow продолжает работать в столице

ООО «Кондитерская фабрика» из Орла представила свою продукцию на выставке еды World Food Moscow в столице. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

В выставке участвуют более 1700 компаний из 65 стран, а посетить ее смогли более 30 тысяч человек. Гости заинтересовались продукцией орловских кондитеров под брендом «Русника». Особенно им по вкусу пришлись стаканчики с мини-зефиром и мармеладом, отмечается в сообщении.

Также на выставке были представлены зефирные розы, фирменные пряники, мармелад с семенами чиа. Помимо «Кондитерской фабрики», на World Food Moscow показали продукцию «Орловской нивы» и «Посольства вкусной еды» — других крупных орловских компаний.

«Производители на одной из крупнейших продуктовых выставок представили посетителям вкусные и изысканные новинки со всего мира. Только национальных экспозиций из стран Африки было представлено порядка девяти. Бакалея, продукция для здорового питания, консервация, масла и соусы, молочная продукция, мясо, напитки, морепродукты, и, конечно, кондитерские изделия — организаторы тщательно отбирали производителей-участников и продукцию, соответствующую современным стандартам качества, для участия в World Food», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»