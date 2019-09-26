В Орле суд объяснил, кто должен отвечать за протекающую крышу МКД

Заводской районный суд рассмотрел дело о защите прав потребителя.

Как сообщили в пресс-службе суда Заводского района, иск подала местная жительница, квартира которой несколько раз страдала от залития. Причиной оказалась протекающая кровля многоквартирного дома. По мнению женщины, виновата в этом управляющая компания. Она не обеспечила содержание кровли в надлежащем техническом состоянии, следовательно, именно УК должна возместить ей ущерб, в том числе средства, потраченные на ремонт залитого жилья.

Кроме возмещения ущерба женщина потребовала, чтобы суд обязал управляющую компанию отремонтировать крышу. В противном случае, по ее мнению, залития не прекратятся. Представители УК исковые требования признали частично. Они согласились с тем, что ущерб хозяйке квартиры следует возместить. Однако отказались выполнять ремонт кровли, отметив, что она пришла в негодность. По мнению ответчика, необходимо проводить капитальный ремонт, а это уже совсем иные полномочия.

Напомним, капремонт крыш многоквартирных домов проводится в рамках региональной программы капремонта МКД. Однако суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленных требований.

Он указал на статью 161 Жилищного кодекса РФ, согласно которой управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за «оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных правительством РФ».

«Объективная необходимость капитального ремонта кровли дома, в котором проживает истец, сама по себе, не освобождает ответчика, как управляющую организацию многоквартирного дома, от исполнения обязательств по содержанию кровли дома в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности», — пояснили в суде.

В результате в пользу истицы была взыскана сумма материального ущерба, денежная компенсация морального вреда, а также штраф. Кроме того, суд обязал УК выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы кровли дома над квартирой истца в течение 20 дней со дня вступления решения в законную силу.

ИА «Орелград»