Воскресенье в «Зареченском» стало спортивным

Жители микрорайона «Зареченский» получили возможность бесплатно заниматься спортом каждое воскресенье.

На бульваре Молодежи в микрорайоне «Зареченский» 6 октября состоится массовая спортивная зарядка, которая в будущем станет регулярной. Об этом «Орелграду» сообщили организаторы мероприятия.

От жителей требуется только прийти в удобной спортивной одежде. За условия и упражнения отвечают представители ПАО «Орелстрой», которые стали партнерами зарядки. Напомним, именно крупнейший застройщик региона возводил «Зареченский».

Ранее начальник управления спорта Орловской области Алексей Берестов подчеркивал важность массового дворового спорта для здоровья людей. «Здорово, что в Орле стали появляться новые современные районы, в которых предусмотрены места для занятия спортом. Вопрос организации подобных массовых мероприятий, в том числе и во дворах, находится на самом высоком уровне контроля», — сказал чиновник в интервью «Орловскому вестнику».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: + 7(920)285-20-23 (школа танцев и фитнеса High Class, партнер мероприятия).

ИА «Орелград»