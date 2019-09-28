В Орле простили мошенника, орудовавшего по объявлениям

28.9.2019 | 9:54 Новости, Общество

Суд прекратил уголовное дело в отношении ловкого орловца.

Уголовное дело, возбужденное по двум эпизодам мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшим, было прекращено Заводским районным судом. Перед ним предстал житель города Орла, который обманул двоих горожан и выманил у них деньги.

В обоих случаях делец действовал по одному и тому же сценарию. Он зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» под ником с чужим именем и фамилией. Затем нашел два объявления. Давшие его горожане хотели приобрести матрицу для жидкокристаллического телевизора.

Фигурант этого дела такой матрицы не имел. Однако он связался с авторами объявлений и сумел убедить их в том, что матрица у него есть и продаст он ее по очень выгодной цене. При этом мужчина был так убедителен, что сумел получить предоплату от двух покупателей.

Последние поняли, что их обманули, лишь некоторое время спустя. Они обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако в суде оно было прекращено в связи с примирением сторон. Подсудимый полностью возместил потерпевшим причиненный им материальный ущерб. Кроме того, суд учел, что преступление орловец совершил впервые.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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