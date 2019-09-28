В Орле с простых граждан стали собирать больше налогов

В регионе зафиксирован рост поступлений по НДФЛ.

Оперативные данные о сборе налогов и других обязательных платежей обнародовало управление ФНС России по Орловской области. Согласно им, за январь-август текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило около 15,5 миллиарда рублей. Из них порядка 2,5 миллиарда было перечислено в федеральный бюджет. В основном, за счет НДС, поступления которого составили около 2 миллиардов рублей.

В консолидированный бюджет Орловской области поступило около 13 миллиардов. Это на 2 процента больше, чем годом ранее. По традиции, основными поставщиками денег в казну области являются простые граждане. Так, доля налога на доходы физических лиц в общем объеме поступлений составила 46,7 процента. В общей сложности рядовые орловцы со своих зарплат и иных доходов заплатили около 6,1 миллиарда рублей.

По данным налоговой службы, по сравнению с прошлым годом поступление по НДФЛ выросли на 2,5 процента, или на 149,9 миллиона рублей. Рост показателей зафиксирован и по другим направлениям. Так, сборы по налогу на имущество физических лиц по отношению к предыдущему году выросли в 4,2 раза, по транспортному налогу – в 1,5 раза.

Поступления по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, возросли на 19,1 процента, по земельному налогу — на 3,9 процента.

«Кроме того, налоговой службой за январь-август 2019 года на территории Орловской области собрано 12,4 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 6 процентов, или на 697,5 миллиона рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»