В Орле больница отказала в помощи пациентам из-за большой нагрузки на врачей

Суд признал действия медучреждения законными и обоснованными.

Сразу два иска, поданных независимо друга от друга, рассмотрел суд Северного района города Орла. Их подали местные житель и жительница. Оба пожаловались на то, что городская больница имени Боткина отказала им в прикреплении на медицинское обслуживание.

Как пояснили в суде Северного района, отказ последовал «по причине превышения нагрузки на одного врача-терапевта». Истцы посчитали, что тем самым были нарушены их права, а именно право на выбор медицинской организации. Они просили суд признать незаконным отказ больницы.

Оба гражданских дела были объединены в одно производство. Суд установил, что истцы прикреплены к Плещеевской ЦРБ. В ответе главврача Боткинской больницы им сообщалось, что мотивом отказа послужило «проживание истцов вне территории обслуживания поликлиники и превышение рекомендуемой численности прикрепленного населения».

«Установлено и не оспаривалось сторонами, что на одного участкового врача-терапевта приходится 1955 человек, что значительно превышает рекомендованную численность, — пояснили в райсуде. — Исходя из того, что право гражданина на выбор медицинской организации может быть объективно ограничено в силу загруженности учреждения и отсутствия необходимых ресурсов, и того, что истцы по территориальному принципу прикреплены к иному медицинскому учреждению, суд отказал в удовлетворении исковых требований».

Решение было обжаловано истцами в апелляционной инстанции, но областная судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения.

ИА «Орелград»