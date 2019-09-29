В Орле необъективных школ стало меньше

Специалисты рассказали об эффекте от проверочных работ

В Орловской области список образовательных организаций с необъективными результатами, начиная с 2017 года, уменьшился с 13 до четырех школ. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Речь идет об эффекте, который дали Всероссийские проверочные работы.

Напомним, в орловских школах они были проведены весной 2019 года, в них приняли участие свыше 31 тысячи школьников региона. В целом по стране ВПР охватили более 5,5 миллиона учеников 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов.

«Рособрнадзором был проведен комплексный анализ собранных данных в процессе проведения ВПР-2019 и выявлено около 2,5 тысячи школ с необъективными результатами, — сообщили в Центре. — При анализе результатов учитывались такие признаки необъективности, как завышенные значения среднего балла ВПР, несоответствие результатов ВПР и школьных отметок, резкое возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного класса к следующему».

В этом году в список образовательных организаций с необъективными результатами ВПР вошли четыре орловские школы. В Центре это считают неплохим показателем, поскольку в 2017 году таких школ в нашем регионе было 13, то есть число «необъективных» организаций сократилось втрое.

«С приходом нового 2019-2020 учебного года в школах, муниципалитетах и в регионе в целом началась «работа над ошибками» по результатам ВПР, — добавили в Центре. — Получение объективных результатов — одно из обязательных условий проведения ВПР в Орловской области.

В регионе ежегодно разрабатывается «Дорожная карта по устранению необъективных результатов Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Орловской области».

Кстати, новая волна Всероссийских проверочных работ ожидается уже в марте 2020 года. Школы сами будут выбирать день в заданный промежуток времени для написания работы. Также планируется добавить ВПР в 8 классе. Они будут проводиться в режиме апробации по математике, русскому языку, биологии, истории, обществознанию, географии, физике и химии.

«ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации, по сути, это некая предтеча ЕГЭ и ОГЭ, — подчеркивают в Центре. — Главная задача – приучить детей к регулярному подтверждению уровня своих знаний в режиме итоговой аттестации. Немаловажный фактор — это психологическая подготовка».

ИА «Орелград»