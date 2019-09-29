В Орле заключенного наказали за татуировку

Под административное преследование подпал осужденный из Ливенской ИК-2.

Подробности сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны». Административное дело было заведено на заключенного, который отбывает наказание в исправительной колонии №2 строгого режима.

Внимание правоохранителей привлекла его татуировка. Установлено, что заключенный, «прогуливаясь по общежитию отряда, демонстрировал на голом торсе символику, сходную с символикой, использовавшейся в Третьем Рейхе, а именно татуировку — правостороннюю динамическую свастику в окружении стилизованного растительного орнамента».

Возникло подозрение на нарушение ст.6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В судебном заседании мужчина свою вину признал. Он пояснил, что татуировку ему нанес знакомый еще в 2005 году. Для него она ассоциируется не с нацисткой символикой, а с изображением языческого солнцеворота – символа вечной жизни.

При этом правонарушитель допустил, что окружающие могут принять этот символ за нацистскую свастику. Свое веское слово сказали и эксперты — специалисты кафедры всеобщей истории и религиоведения ОГУ. Они подтвердили, что изображение «представляет собой стилизацию изображения динамической правосторонней свастики, которая являлась официальным символом НСДАП и применялась в символике различных государственных структур и общественных организаций Третьего рейха».

В суде мужчина принес свои извинения и обещал по освобождении из мест лишения свободы удалить эту татуировку, пишет «УЕ». Его наказали административным штрафом в размере 1000 рублей.

ИА «Орелград»