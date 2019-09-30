Прокуратура потребовала вернуть взятки за бальзамирование трупов

Нашумевшее «дело патологоанатомов» получило продолжение.

Любопытное гражданское дело рассмотрел суд в Орле. Иск подал прокурор Советского района, который потребовал признать недействительными и ничтожными преступные сделки. Речь идет о нашумевшем «деле патологоанатомов». Напомним, в 2018 году на скамье подсудимых оказался Назар Прокопенко, ранее руководивший БУЗ ОО «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы».

Его признали виновным в получении взяток и наказали штрафом в размере 650 тысяч рублей с трехлетним лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях.

Тогда суд установил, что начальник получал взятки от своих же санитаров. Он узнал, что они незаконно в рабочее время «оказывают родственникам умерших платные услуги по бальзамированию и туалету трупов, доставляемых для проведения судебно-медицинского исследования».

При этом подчиненные использовали холодильное оборудование, находящееся в государственной собственности. То есть санитары, по сути, брали с родственников умерших деньги за исполнение своих служебных обязанностей.

Узнав об этом, начальник не пресек преступную деятельность. Более того, он нашел посредника, через которого начал получать с санитаров свою долю «за незаконное бездействие». Кстати, посредника он нашел на стороне и нанял его в качестве санитара. В материалах уголовного дела фигурирует много эпизодов передачи другими санитарами посреднику части денег, полученных от родственников умерших.

Далее посредник передавал их начальнику учреждения. Именно эти сделки суд по требованию прокурора признал ничтожными и постановил применить последствия их недействительности. Всего с Прокопенко взыскано 265,5 тысячи рублей, которые пойдут в доход Российской Федерации в лице Пенсионного фонда РФ.

Решение еще может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»