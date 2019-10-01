Муромский провел первый день в новой должности

Глава администрации Орла возглавил работу призывной комиссии

Сегодня, 1 октября, в Орле стартовала осенняя призывная кампания. По новым правилам ее впервые возглавил сити-менеджер Александр Муромский, сообщили в пресс-службе мэрии.

Вместе с тем начал работу единый военкомат Орла. Ранее в городе действовали два военкомата — по одному на два района. Эта система была упразднена.

«Призыву на военную службу подлежат юноши, которым исполнилось 18 лет, и мужчины старшего возраста, у которых истекли ранее предоставленные отсрочки. К этим категориям, согласно подсчетам городского военкомата, относятся 1 556 человек, в том числе 277 жителей Железнодорожного района, 279 — Северного, 488 — Советского и 512 — Заводского», — напомнили в мэрии.

Александр Муромский отметил, что армия — это школа жизни, «уроки которой непременно пригодятся впоследствии». «Обязанность и долг каждого настоящего мужчины — защищать свой дом, своих близких, свое Отечество. Служба в армии относится именно к этой категории моральных ценностей», — заявил он в приветственном слове.

Орел обязан отправить в армию 168 человек. 133 уже отобраны. По состоянию на 1 октября в областном центре остается 220 уклонистов, добавили в администрации.

ИА «Орелград»