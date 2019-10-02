В Орле случайная встреча друзей на улице окончилась моргом

Суд рассмотрел дело об особо тяжком преступлении.

Как сообщает Заводской районный суд, житель Орла был признан виновным ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, приговор только вынесен. Поэтому он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

В районном суде пояснили обстоятельства дела. Преступление было совершено в мае 2019 года. Подсудимый в вечернее время встретил на улице своего знакомого. В суде уточнили, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора.

Подсудимый пустил в ход кулаки. При этом, как следует из материалов дела, к этому его побудило и «противоправное поведение самого потерпевшего». Словом, подсудимый повалил потерпевшего на землю и изрядно поколотил. Того отвезли в больницу имени Семашко, где он через непродолжительное время скончался от полученных в драке травм.

Суд пришел к выводу, что совершенное преступление «являлось умышленным и преследовало целью причинение вреда здоровью потерпевшего, поскольку подсудимый, испытывая внезапно возникшую неприязнь к нему, нанес множественные удары в места расположения жизненно-важных органов, часть из которых явились смертельными».

ИА «Орелград»