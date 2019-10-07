Орел признали одним из беднейших городов страны

В рейтинге по уровню зарплат Орел занял лишь 80-е место.

Агентство РИА Новости представило данные собственного исследования уровня зарплаты в российских городах. Всего в список включено 100 городов со всей страны. Аналитики расставили их не только и не столько по уровню реальной заработной платы. Они также учли местные цены. Таким образом, рейтинг составлен исходя из данных о том, как много могут позволить себе на среднюю зарплату жители разных городов.

«Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям, — пишет РИА Новости. — Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата)».

Как показало исследование, в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских. Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. Чем выше данный показатель, тем лучше живут горожане.

Наверное, странно было бы увидеть Орел в числе лидеров рейтинга. Его там и нет. В 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены ожидаемо была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг. Далее следует Южно-Сахалинск, где соотношение составляет 3,81.

Орел в списке из 100 городов занял только 80-е место. По данным РИА Новости. Средняя заработная плата в нашем городе по итогам первого полугодия 2019 года составила 29,5 тысячи рублей. Соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора в Орле составило всего лишь 1,74.

Впрочем, это не худший результат в Центральной России. Так, в Брянске соотношение составляет 1,7, в Смоленске – 1,63, в Иванове – 1,56, во Владимире и Тамбове – по 1,69. Однако почти во всех этих городах оказался выше средний уровень заработной платы.

Кстати, самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) зарегистрировано в городе Шахты из Ростовской области. Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6.