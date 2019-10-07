Закрыто дело на орловца, привязавшего собаку к машине и таскавшего ее по поселку

Уголовное дело ему заменили судебным штрафом.

Как уже рассказывал «Орелград», вопиющий случай произошел в мае этого года в Орловском районе. Ранее сообщалось, что местный житель при помощи цепи привязал к своему автомобилю «Нива Шевроле» собаку – лайку, которая, как выяснилось в ходе следствия, принадлежала его супруге.

На мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов) и по ст.116 (умышленное причинение вреда здоровью потерпевшего). В суде было установлено, что мужчина решил «воспитать» собаку – за то, что та убежала со двора.

Он привязал один конец имевшейся в автомобиле металлической цепи за шею животному, а другой конец цепи — за ручку левой задней двери автомобиля. Затем сел за руль и начал движение с большой скоростью. Собака получила серьезные травмы, ее лапы были содраны в кровь.

Когда машина остановилась, один из очевидцев подошел к ней и отвязал лайку. За это мучитель «из хулиганских побуждений, умышленно нанес ему один удар кулаком руки в область лица и один удар ногой в область правого предплечья».

Впрочем, следователь подал в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении мучителя, указав, что преступления, в которых он обвиняется, относятся к преступлениям средней и небольшой тяжести. Было учтено и то, что он не судим.

В результате мучителя освободили от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа в размере 35 тысяч рублей.

ИА «Орелград»