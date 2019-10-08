Музалевской провел совещание с малым бизнесом

В стенах Торгово-промышленной палаты обсудили злободневные вопросы орловского бизнеса

Одной из основных тем стало обсуждение нового порядка расчета кадастровой стоимости объектов промышленности. Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин, после подсчета оказывается, что предприниматели станут платить за имущество, используемое при производстве, в 4-6 раз больше. Такой резкий рост с его точки зрения недопустим и требует корректировки. Однако пока масштаб этого явления и влияние на региональный бюджет не ясны.

Присутствующий на встрече председатель областного совета Леонид Музалевский согласился с мнением Лыкина и попросил подготовить обращение в облсовет с выкладкой по росту кадастровой стоимости. В свою очередь он обещал вынести на обсуждение эту тему в областном совете и Госдуме.

Представитель Ассоциации предпринимателей Орловской области Никита Горынцев обратился с просьбой рассмотреть возможность снизить налогообложение для предприятий, налаживающих производственный процесс. Так как прибыль еще не поступает от производства, а налоги неизбежно нужно платить. Спикер облсовета согласился с этим мнением, но отметил, что для этого в региональном законодательстве существуют инструменты — например адресная субсидия.

По итогу работы все вопросы и предложения бизнес-сообщества были зафиксированы и будут обсуждены на ближайшей сессии областного совета.

На встрече также присутствовали президент орловской ТПП Светлана Ковалева, исполнительный директор центра «Бизнес против коррупции» Эдуард Калугин, председатель правления орловского отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей» Александр Зубцов, председатель орловского отделения «Опоры России» Руслан Хахичев и глава Ассоциации предпринимателей Орла Григорий Прозукин.

ИА «Орелград»